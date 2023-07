Totalschaden entstand bei einem Unfall am Freitag gegen 17.25 Uhr auf der L 139. Eine 64-jährige Frau war von Wieslet aus unterwegs in Richtung Tegernau, als sie in einer langgezogenen Linkskurve an den rechten Bordstein kam und ein paar Meter einen Hang hochfuhr, so die Polizei. Ihr Smart kippte nach links um. Die Frau blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt; für den Smart bedeutet das Totalschaden.