Kleines Wiesental Wieslet will auch Tempo 30

Heinz Eichin erklärte in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend, dass er das Thema sehr ernst nehme. Er habe aufgrund der aktuell geführten Diskussion nach Protesten von Enkensteinern auch sofort gehandelt. Er habe eine Interessengemeinschaft für Tempo 30 in der Wiesleter Ortsdurchfahrt gegründet, 123 Familien hätten unterschrieben.

Bereits am Dienstag, also einen Tag nach der Ortschaftsratssitzung, habe er, Eichin, die Verwaltung in Tegernau informiert. Die Verwaltung habe ebenso schnell reagiert und das Anliegen des Wiesleter Ortsvorstehers umgehend an das Landratsamt in Lörrach weitergeleitet. Bereits am Mittwochabend habe das Landratsamt zugesagt, dass es 2021 zu einer Verkehrsschau einladen werde. Der Wiesleter Ortsvorsteher wehrt sich allerdings gegen den Vorwurf, dass bisher in der Sache nichts gegangen sei. Vor etwa vier Jahren gab es genau zu diesem Thema eine Verkehrsschau. Damals wurde allerdings keine Notwendigkeit gesehen, aufgrund des Verkehrsaufkommens und der Geschwindigkeitsmessungen eine Tempo-30- Zone einzurichten.