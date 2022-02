Kleines Wiesental „Wir möchten uns entschuldigen“

Das Auftreten am Einsatzort sei „generell in hohem Maße arrogant“. Überdies würden in Tegernau die Anweisungen der Kommandantur nicht befolgt, hieß es in dem offenen Brief weiter. Der an den Pranger gestellte Ralf Grether fühlte sich ungerecht behandelt und sah sich keiner Schuld bewusst. Gleichwohl mussten Bürgermeister Gerd Schönbett und Feuerwehr-Fachmann Stadtdirektor Ralf-Jörg Hohloch, Leiter des Amts für Brand- und Katastrophenschutz und Kommandant der Feuerwehr Freiburg, der gerade den Bedarfsplan für die Wehr im Kleinen Wiesental erstellt, als Moderatoren bei dem Konflikt eingreifen.