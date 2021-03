Kleines Wiesental „Wir sind auf der Überholspur“

Mit dem Spatenstich an der Schule in Tegernau beginne nun der Lückenschluss. Zwei Jahre benötigt die beauftragte Baufirma für die Erdarbeiten. Michael Strübe vom Planungsbüro Südwest betonte, dass der Trassenverlauf so schonend wie möglich gewählt wurde, um Behinderungen, wo machbar, zu vermeiden. So werde der Seitenast nach Elbenschwand auf einem Waldweg mit einem Pflug durchgeführt. An der Landstraße soll die 60 Zentimeter breite Kabeltrasse im günstigsten Fall im Straßengraben verlegt werden. Teilweise würden auch neue Stromleitungen in diesem Zuge mitverlegt, so Strübe.