Kleines Wiesental „Wir sind es den Älteren schuldig“

Bürgermeister Gerd Schönbett argumentierte, es sei schwierig, überhaupt einen Investor im ländlichen Raum zu finden. Das ESW hat aktuell eine Senioren-Wohngemeinschaft in Schopfheim eröffnet und wird ein Senioren-Wohnprojekt in Maulburg betreuen, das von der Gemeinde in diesem Jahr begonnen wird.

Rolf Vollmer, Ortsvorsteher in Wies, gab zu bedenken, dass die Abwanderung von Bewohnern aus dem Kleinen Wiesental gestoppt werden müsse. Es sei Aufgabe der Kommune, den Mitbürgern adäquate Lösungen im Alter anzubieten: „Wir sind es den älteren Bewohnern des Tales schuldig, ein Angebot zu machen.“

Gerd Schönbett ergänzte, dass die älteren Menschen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung bleiben wollen. Tagespflege biete die Möglichkeit, grundsätzlich zu Hause zu bleiben. Das sei auch „kleinräumig denkbar“, erwiderte Patricia Fromm. Da ergriff Pfarrer Christian Rave das Wort. Es sei nicht „redlich“, das Angebot des ESW schlecht zu reden. „Das ESW ist als einziges bereit, Pläne und eine Finanzierung mitzubringen“, so Rave. Der Gemeinderat beschloss bei einer Gegenstimme, dass mit dem Evangelischen Sozialwerk konkrete Verhandlungen aufgenommen werden, um Angebote zu entwickeln und das Bauvorhaben einer Senioreneinrichtung im Kleinen Wiesental voranzutreiben.