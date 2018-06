Kleines Wiesental WM-Spiel sorgt für Besucherandrang

„Der Musikverein Wieslet und seine Veranstaltungen kommen immer gut an bei den Menschen im Tal und darüber hinaus“, freute sich Stefan Volz am Sonntag auf dem Wiesleter Dorfplatz am Güggeli-Grill.

Kleines Wiesental-Wieslet (os). Volz, Schriftführer des Musikvereins, nahm mit dieser Aussage Bezug darauf, dass das 19. Güggelifest enorm gut besucht war.

Natürlich spielte auch das Wetter eine Rolle in der Erfolgsbilanz des Güggelifests - und dass man das WM-Spiel der deutschen Mannschaft gegen Schweden auf dem Festplatz übetrug.

„Wir sind kurz vor dem Anpfiff des Spiels ins Schwimmen geraten, weil viele Leute da waren und sich vor dem Spiel noch ein Güggeli gönnen wollten“, so Stefan Volz. Die Stärkung mit Gegrilltem habe man benötigt, denn bis zum Happy-End gab es Hochs und Tiefs zu überstehen, blickte Volz zurück aufs Geschehen. Dass nach dem mühsamen Sieg der DFB-Kicker die Post abging, auch an der Güggelifest-Bar, versteht sich von selbst. Einen Beitrag zur tollen Stimmung leistete auch DJ Buffi.

Der zweite Festtag war vom üblichen Programm geprägt - und hatte vor allem passendes Wetter im Gepäck. Sonnenschein und angenehm warme, nicht zu heiße Temperaturen begleiteten die Veranstaltung auf dem Wiesleter Dorfplatz.

Nach recht kurzer Nacht prägte auch am Sonntag prächtige Stimmung die Szenerie im Wiesleter Dorfkern. Zuerst spielte die Stadtmusik Wehr zum Frühschoppenkonzert auf. Derweil klappte im Bewirtungstrakt alles wie am Schnürchen, wurden Güggeli mit Pommes oder Brot und auch einige Grillwürste zubereitet und serviert. Natürlich war auch die Kaffeestube bei der ehemaligen Grundschule, wo sich am Samstagabend die Fest-Bar befunden hatte, bestens frequentiert. Und die Güggeli gingen weg wie warme Semmeln, sagte Grill-Obmann Stefan Volz. Zur Z’Vieri-Zeit musste er ans Bedienungspersonal „Ausverkauft“ melden - da blieben den hungrigen Gästen nur noch Pommes Frites oder Grillwürste als Nahrungsmittel.

Mit dem Nachmittagskonzert des Musikverein Utzenfeld klang das Güggelifest langsam aus.

Als es an die Aufräumarbeiten ging, sah man nur zufriedene Gastgeber, konnten die über 80 Helfer des Teams um das Musikvereins-Vorstandstrio mit Katja Sturm, Manuela Asal und Martin Schwald sehr zufrieden Bilanz ziehen: „Wir haben die gewohnten und geschätzten kulinarischen und musikalischen Freuden in Wieslet versprochen, hatten Glück mit dem Fußball-Übertragen und so ein schönes Sommerevent geboten. Und gleichzeitig haben die vielen Helfer dazu beigetragen, dass das Fest als wichtige Einnahmequelle ebenfalls alle Erwartungen erfüllt hat“, sagten die Veranstalter, die schon an die nächste Feier denken, die Dorfmetzgete im Oktober.