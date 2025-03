Kleinkems: Das Dorfleben erhalten und aufwerten

Die Idee ist im Herbst 2023 entstanden, als angekündigt wurde, der Kleinkemser Festplatz müsse geschlossen werden, da die Wasserleitungen defekt seien. Einige Kleinkemser Bürger wollten das so nicht akzeptieren und machten sich daran, den Festplatz in Eigeninitiative aufzuräumen und das Problem mit der Wasserleitung selbst zu lösen. Letztendlich musste die Leitung dann doch nicht repariert werden. Die Initianten und mehrere Bürger begannen dennoch, Arbeitseinsätze auf dem Platz zu leisten: Sträucher wurden zurückgeschnitten, die Festhütte entrümpelt und der Festplatz in Ordnung gebracht.

Aus dieser Aktion ist dann der Gedanke einer Dorfgemeinschaft entstanden, die noch mehr Projekte für das Dorf in Angriff nehmen könnte. Im Januar 2024 wurde der erste „Dorfabend“ veranstaltet, zu dem die ganze Ortsbevölkerung eingeladen war. Die Gemeinschaft wurde vorgestellt, die Ziele der Gruppe genannt und die Bürger ermuntert, sich zu beteiligen. Vorrangiges Ziel sei, das Dorfleben zu erhalten und aufzuwerten sowie Neubürger zu integrieren.