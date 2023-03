Kleinkems Jazz in der Kulturscheune

Das Duo Kleindienst & Welander besticht durch einen ganz eigenen Sound, heißt es in der Ankündigung von Christian Rabe. Neben Jazzstandards und brasilianischer Musik stehen afrikanische und europäische Stücke sowie eigens geschaffene Kompositionen auf dem Programm. Jörgen Welander setzt seinen fünfsaitigen Acoustic Bass ein, als wäre es eine zweite Gitarre und schafft somit für Peter Kleindienst an der klassischen Gitarre einen immensen stilistischen Freiraum. Mit Virtuosität und Improvisationsfreude verflechten die Musiker ihre elf Saiten so zu brillanten, obertonreichen, bluesgetränkten Klanggebilden.