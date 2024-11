Kleinkindbetreuung: Mehr Geld für Familienzentrum Vertrag

Die Verwaltung steht mit dem Familienzentrum Schopfheim in Verhandlung und will den Vertrag über den Betrieb und die Förderung des Minikindergartens U 3 verbessern, hieß es in der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses. Künftig will die Stadt 85 Prozent der Betriebskosten statt den bisherigen 80 Prozent übernehmen. Die Einnahmen aus den Kindergartengebühren reichten nicht aus, um 20 Prozent der Betriebskosten zu finanzieren, hatte das Familienzentrum argumentiert. Zugleich seien bei den Gebühren mit monatlich knapp 700 Euro für einen Ganztagsplatz die Grenze dessen erreicht, was Eltern zu zahlen bereits seien.