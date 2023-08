Körperform und Pflegezustand

Doch der Reihe nach: Die Ausrichter und ihre Kollegen von den zwischenzeitlich nur noch fünf weiteren Vereinen aus dem Kreis Lörrach zeigten eine Auswahl ihres Zuchtmaterials, insgesamt 125 Kaninchen in 31 Rassen und Farbschlägen. Bewertet wurden die durchweg aus dem Jahrgang 2023 stammenden Kaninchen von den Preisrichtern Hans Stocker aus Freiburg und Armin Frieberg aus Bötzingen nach Kriterien wie Ausbildung der typischen Rassemerkmale, Körperform und Pflegezustand.

Mindestens drei Monate, höchstens ein halbes Jahr alt dürfen die Tiere bei der Kreisjungtierschau sein. Die Bewertung der ausgestellten Tiere in der klimatisierten Halle von C 275 flossen dann in die Pokalwertung ein. Den Kreisjungtierpokal 2023 holten sich der Verein C 219 Wyhlen vor C 220 Zell im Wiesental, C 126 Maulburg, der Vereinsgemeinschaft C 65 Haltingen/C 610 Haagen, C 49 Fahrnau, C 275 Höllstein und C 219 Wyhlen (zweite Mannschaft).