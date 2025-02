Die Polizei sucht den Halter eines grauen Kleinwagens, der am Mittwoch gegen 6.40 Uhr beschädigt wurde. Laut Polizei hat die Fahrerin eines Dacia den Wagen beim Vorbeifahren beschädigt. Sie hinterließ einen Zettel an dem Wagen, der am Straßenrand in der Bergwerkstraße geparkt war. Bislang hat sich der Geschädigte aber nicht gemeldet. Er werde gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim unter Tel. 07622/66 69 80 in Verbindung zu setzen, heißt es abschließend.