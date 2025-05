Klezmer-Konzert in der Römervilla Grenzach: Wenn ein Museum zum „Schtetl“ wird

Mit drei aneinandergefügten Instrumentalstücken eröffnete die Gruppe ihr Gastspiel. Erst danach erklärte Dietrich den für Klezmer etwas langsame Auftakttitel. „Lasst uns zusammen singen in Frieden, als wären wir alle Geschwister“ heißt er. Seit vielen Jahren beginnen „Chotsch“ damit ihre Aufritte, dies habe mehr denn je Sinn für sie. Jiddisch ist zwar mit Elementen der deutschen Sprache durchsetzt, wird aber mit sehr unterschiedlicher Artikulation und auch vielen aus slawische Sprachen entlehnten Wörtern gesprochen. Die Besucher mussten also genau hinhören, um die Texte zu verstehen. Moise Schmidt bot dennoch alles gut verständlich dar. Beim Erzählen der musikalisch unterlegten Geschichten sprach er ohnehin überwiegend deutsch. Schöne Geschichten waren das, die zum Nachdenken und zum Schmunzeln gleichermaßen anregten. Etwa jene von den beiden Bauern, die mit Kalb und Ziege auf den Markt gingen, aber eben nur einer zufrieden am Abend nach Hause kam. Oder die Geschichte vom gestreckten Tag, in der die Pfiffigkeit eines Kindes dominierte.