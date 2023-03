Klima Annette Frier hat nach Klima-Doku "mehr Hoffnung"

"Ich habe auf jeden Fall mehr Hoffnung", sagte sie vor der Ausstrahlung am Montag (20. März). "Man tendiert ja dazu, sich als einzelne Person wahnsinnig überfordert zu fühlen. Wo fange ich an? Was kann ich überhaupt tun? Und was soll das überhaupt bringen, wenn ich das mache? Sich die guten Geschichten erzählen zu lassen unter all den schlechten Nachrichten ist sehr motivierend und sinnvoll für die Seelenhygiene."

Als 90-minütige Dokumentation soll "Wir können auch anders" vom SWR am 20. März um 23.35 Uhr im Ersten ausgestrahlt werden.