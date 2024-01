Klima: Gase aus Geräten tragen weiter zum Treibhauseffekt bei

Die Einschränkung "potenziell" bezieht sich darauf, dass diese Gase meist in geschlossenen Systemen wie zum Beispiel in Klimaanlagen verwendet werden. Ihre umweltschädliche Wirkung tritt erst auf, wenn sie freigesetzt werden. "Insofern steht die im jeweiligen Jahr eingesetzte Menge an fluorierten Treibhausgasen nicht in direktem Zusammenhang mit der im jeweiligen Jahr freigesetzten Menge dieser Gase", erläutert das Amt.

Im Jahr 2022 wurden laut Bundesamt in Deutschland rund 5984 Tonnen fluorierte Treibhausgase eingesetzt. Das entspreche 7,0 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten - ebenso viel wie 2021. In den Jahren zuvor war der potenzielle Treibhauseffekt dieser Gase stetig gesunken. 2015 hatte er noch bei 17,2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente gelegen.