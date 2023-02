Klima Nach 13 Tagen: Aktivisten verlassen Ölplattform in Norwegen

Zuvor waren alle sechs, darunter auch die deutsche Aktivistin Silja Zimmermann, auf den 125 Meter hohen Fackelbaum der Plattform geklettert, um dort ihre Forderung auf einem Banner zu erneuern: "Stop Drilling. Start Paying." (Hört auf zu bohren. Fangt an zu zahlen), teilte die Umweltschutzorganisation am Sonntag mit. Sie fordern von Shell, die geplante Ausbeutung weiterer Ölfelder einzustellen und für die Entschädigung von Klimaschäden aufzukommen.

Vier der Protestierenden waren am 31. Januar nördlich der Kanarischen Inseln auf die Plattform geklettert, mit der Shell in den kommenden Jahrzehnten Ölvorräte vor der norwegischen Küste ausbeuten will. Während des Transports der Plattform durch den Ärmelkanal waren am 6. Februar zwei weitere Aktivisten an Bord geklettert.