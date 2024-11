Klimabericht für Schopfheim: Mit Vollgas in Richtung Klimaneutralität

Der neue Klimabericht listet übersichtlich auf, durch welche Maßnahmen das Ziel erreicht werden soll. Er löst das bisherige Reporting im Rahmen des des European Energy Award (eea) ab, aus dem die Stadt nach einstimmigem Gemeinderatsbeschluss Anfang des Jahres ausgestiegen ist.

Windkraft ganz oben

Ganz oben in Sachen Maßnahmen stehen die geplanten Windkraftanlagen in Gersbach, für die der Gemeinderat zuletzt grünes Licht gegeben hatte. Hohe Priorität haben außerdem Photovoltaikanlagen in der Freifläche, die bis 2030 realisiert werden sollen. Hinzu kommen die Wärmenetze in der Innenstadt, die bis 2028 kommen sollen. Flankiert werden die Klimaschutzmaßnahmen von einem ganzen Bündel an Maßnahmen, die auch die Mobilität mit einschließen.