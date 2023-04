Klimakrise CDU-Chef Merz: Nehmen Klimaschutz "sehr ernst"

In der politischen Debatte sieht Merz allerdings eine Überbewertung des Themas. "Das Thema Klimaschutz rangiert schon seit langer Zeit in den Augen der Bevölkerung nicht da, wo es in der Politik gesehen wird", sagte Merz einen Tag zuvor der Wochenzeitung "Die Zeit". Das Argument, die Zeit laufe ab, in der Maßnahmen noch den nötigen Erfolg haben könnten, teile er ausdrücklich nicht. "Es ist eben gerade nicht so, dass morgen die Welt untergeht. Wenn wir in den nächsten 10 Jahren die Weichen richtig stellen, sind wir auf einem guten Weg", ergänzte er.

Noch die "nächsten 20 Jahre Zeit"

Am Donnerstagnachmittag wollte die CDU auf einem "Zukunftskongress" über die Verknüpfung der Themen Klimaschutz, Wirtschaft und Arbeitsmarkt diskutieren. Merz betonte am Morgen in der ARD, auf dem Weg zur Klimaneutralität müssten wichtige Weichen gestellt werden. Er sehe da noch "die nächsten 20 Jahre Zeit". "Wir sprechen ja über Klimaneutralität bis zum Jahr 2045. Und selbstverständlich müssen wir da nicht anfangen, wir müssen da am Ziel sein." Für die CDU sei die entscheidende Frage, wie man sich auf diesen Weg begebe. Deutschland habe bereits in den vergangenen 30 Jahren 40 Prozent CO2 eingespart. "Und das unter einer CDU-geführten Bundesregierung", betonte der CDU-Chef.