Klimakrise Rekordwärme des Nordatlantiks könnte heißen Sommer bringen

"Mit bis zu fünf Grad über normal hat sich die Wassertemperatur vor den West- und Südküsten Frankreichs gerade besonders stark erwärmt", sagt Gößling. Die insgesamt warmen Wassertemperaturen im Nordatlantik könnten tendenziell zu einem heißeren Sommer in Mitteleuropa führen bis hinein in den August. Warme Luft nehme zudem mehr Wasser auf, das West- und Südwinde nach Europa tragen könnten. Das fördere Starkregenfälle.

Ausbleiben des Saharastaubs

Einige Forscher bemühen das aufkommende Klimaphänomen El Niño für die Erwärmung im Nordatlantik. "Ich glaube nicht, dass es damit etwas zu tun hat, denn es fängt ja jetzt erst an", so Latif. Einen gewissen Beitrag für die Erwärmung des Nordatlantiks könnte laut Gößling das Ausbleiben des Saharastaubs über dem Atlantik haben, dies sei aber noch nicht klar belegt. Die feinen Körnchen reflektieren das Sonnenlicht und haben somit normalerweise einen kühlenden Effekt. Auch die These, dass die Erwärmung auf eine vorgeschriebene Verminderung der Schwefelemissionen von Schiffen zurückzuführen sei, hält er für spekulativ.

Für die Zahl und Stärke der Hurrikans gibt es laut Latif unterschiedliche Einflüsse: "Es wird erwartet, dass die Hurrikans wegen des warmen Wassers auf der Oberfläche des subtropischen Nordatlantiks häufiger werden." Andererseits verändere El Niño das Windprofil in der Höhe, was ihre Zahl vermindere. "In der Summe gibt es vielleicht eine ganz normale Hurrikansaison", meint Latif. Kurzfristige Wetterprognosen möchte er nicht machen. "Das Wetter ist so chaotisch, da möchte ich keine konkrete Vorhersage machen. Wenn es wärmer wird, werden Wetterextreme aber häufig intensiver."