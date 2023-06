Klimakrise Wenig Optimismus für Weltklimakonferenz

Neue Daten zur Klima-Krise hatten in Bonn ein düsteres Bild gezeichnet: Die vom Menschen verursachte Erderwärmung erreichte demnach im Jahrzehnt von 2013 bis 2022 bereits ein Plus von 1,14 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Mittlerweile nehme die Erwärmung mit einer Geschwindigkeit von über 0,2 Grad pro Jahrzehnt zu, warnten Wissenschaftler. In der Folge sei eine Verschärfung vieler Wetter- und Klimaextreme zu beobachten, insbesondere häufigere und intensivere Hitzewellen, Dürren sowie Starkregen in den meisten Regionen der Welt. Vor diesem Hintergrund hatte die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg in Bonn zu einer radikalen Kehrtwende im Kampf gegen die Erderhitzung aufgerufen.