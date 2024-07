Klimaprojekte: CO2-Projekte in China: Union verlangt Aufklärung von Lemke

UBA-Chef Dirk Messner sagte kürzlich der "Welt am Sonntag", dass die China-Projekte vor Ort nicht von seinem Haus, sondern durch Zertifizierungsunternehmen überprüft würden. "Der Überprüfungsmechanismus basiert auf dem Vertrauen in die Verifizierer und Validierer", sagte er. Das UBA komme hier "an die Grenzen der Nachweisbarkeit."

Anrechnung wird vorzeitig beendet

Laut Messner hat das UBA Ende August 2023 erste Hinweise erhalten. Lemkes Ministerium wurde nach eigenen Angaben im letzten Quartal 2023 vom UBA über den Vorwurf von Unregelmäßigkeiten bei einem Projekt informiert. Ende Januar 2024 dann darüber, dass Marktteilnehmer Vorwürfe gegen mehrere Projekte erheben, sagte ein Ministeriumssprecher auf Anfrage. Das Ministerium habe daraufhin im Januar entschieden, die Anrechnung von UER zu beenden. Die CSU-Politikerin Weisgerber kritisiert, dass dieser Schritt möglicherweise zu spät erfolgt sei. "Das Umweltbundesamt hätte das Umweltministerium auch früher informieren müssen."