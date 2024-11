Klimaschutz: Brandweiher wird entschlammt

Den Weiher verlanden zu lassen, war keine Option

Besprochen wurden in der Vergangenheit eine Reihe von Ansätzen, die die Entwicklung des Weihers betrafen. Der Vorschlag, den Weiher einfach vollständig verlanden zu lassen, war für den Ortschaftsrat Märkt keine Option. Eine Überlegung war zudem, den Schlamm in Richtung Norden in den weiteren Bereich des Altarms zu pumpen. Diese Variante wurde indes aufgrund der PAK-Belastung dann ausgeschlossen.

Der Klimaschutz profitiert

Die Entschlammung des Brandweihers in Märkt ist eine Maßnahme, die dem Klimaschutz, also einem strategischen Ziel des Gemeinderats, dient. So wirkt sich doch die Wasserfläche ausgleichend auf die Temperaturen in der Umgebung aus. Die Maßnahme war im Haushalt eingestellt. Die Kosten für die Entschlammung betragen rund 200 000 Euro.