Klimaschutz in Steinen Überblick über den Energieverbrauch

4,9 Tonnen je Einwohner

Buth, der als Polizist in Berlin gearbeitet hatte, bevor er sich dem Umweltschutz widmete, präsentierte erste Zahlen des Klimaschutzkonzepts. Demnach sind in der Treibhausgasbilanz von Steinen 48 620 Tonnen CO₂ aufgeführt. Das seien 4,9 Tonnen je Einwohner und vergleichsweise wenig. Allerdings gebe es auch keine große Industrie und keine Autobahn in der Gemeinde, was die Zahlen nach oben treiben könnte.