Klimaschutz Neue Reihe mit 21 Bäumen gepflanzt

„Wir wollen die Bedeutung von Baumreihen oder Alleen für den lokalen Klima- und Artenschutz in den Fokus rücken und unter aktiver Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Familien in Schopfheim neue Baumreihen pflanzen“, so Vereinschef Thomas Haug. Das Projekt entlang dem Radweg an der Landstraße zwischen Langenau und Enkenstein erfolgte in Kooperation mit der Stadt und der Stadtgärtnerei und wurde finanziert aus einem 25 000 Euro-Topf, den der junge Verein aus dem Klimaschutzbudget des Schönauer Unternehmens EWS erhielt.

Klimastabiles Grün

Im Vorfeld der Aktion hatten Thomas Haug und seine Mitstreiter Kontakt zur Stadt aufgenommen. Sie standen in engem Austausch mit Amalia Besada vom Fachbereich Tiefbau und Michael Reimann, dem Leiter der Stadtgärtnerei. Insgesamt 21 Bäume wurden von den Fachleuten der Stadtgärtnerei gepflanzt – das deshalb, weil der Verein keine dafür notwendigen Gerätschaften hat. „Wir haben uns bei der Auswahl der Baumarten an naturschutzrechtlichen Vorgaben genauso orientiert wie an wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen anderer Städte und Kommunen“, erzählte Thomas Haug.