Am Stand des Sozialen Arbeitskreises (SAK) gibt es Tipps und Tricks zum Stromsparen. Energieagentur Südwest und Stadt Lörrach bieten eine Energieberatung am Stand an. Das Unternehmen Rümmele informiert zu Photovoltaik-Anlagen, Gebäudeautomation und E-Mobilität. Der Runde Tisch Klima präsentiert zusammen mit den Grandparents for Future ein Balkonkraftwerk für den Eigenbau und stellt weitere Projekte vor, wie etwa die Ermittlung des ökologischen Fußabdrucks. Wer mitmacht, kann an einer Verlosung teilnehmen, heißt es in der Ankündigung der Verwaltung.