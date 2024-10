Klimawandel: Neue Rankgerüste und mobile Nebelduschen in Lörrach

Die Stahlbäume in der Basler Straße werden in Höhe des Dreiländermuseums eingebaut. Die Fundamentarbeiten sind noch während der eingerichteten Baustelle am Aicheleknoten vorgesehen. Die Bepflanzung der Bäume wird voraussichtlich im Frühjahr 2025 erfolgen.

Die weiteren Maßnahmen

Parallel dazu sind weitere bauliche Maßnahmen zur Klimaanpassung und Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt in Planung. Dazu zählen zwei mobile Nebelduschen, die Instandsetzung von zwei Sitzbänken in der Tumringer Straße sowie ein Trinkwasserbrunnen.