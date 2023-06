Reading - Wenn Familien in den am Donnerstag in NRW beginnenden Sommerferien in den Urlaub fliegen, ist ihr Flug statistisch gesehen unruhiger als noch vor einigen Jahren: Luftturbulenzen, die Flugzeuge "aus heiterem Himmel" im freien Flug erfassen, haben einer Studie zufolge in den vergangenen vier Jahrzehnten zugenommen.