Klimawandel US-Klimabehörde: "Dramatische Veränderungen" in der Arktis

In den vergangenen 20 Jahren seien durch Brände in der Nordpolarregion durchschnittlich 207 Tonnen Kohlenstoff pro Jahr in die Luft gelangt, heißt es in dem Bericht, an dem 97 Forschende aus 11 Ländern mitgewirkt haben. Außerdem entweiche dort ständig klimaschädliches Methan. Damit trage die arktische Tundra, die selbst von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen ist, zu diesem bei.

Folgen für Pflanzen, Tiere und Menschen

Die Landtemperaturen seien in diesem Jahr die zweitwärmsten seit dem Jahr 1900 gewesen, die vergangenen neun Jahre die neun wärmsten überhaupt in der Arktis. Es handle sich um eine "dramatische Veränderung", erklärte die Behörde.