Knasthühner Gefängnisprojekt mit Herz: Häftlinge pflegen kranke Hühner

"Auch der gestandene, muskulöse Straftäter drückt schon mal ein Tränchen ab, wenn die kranken, leidenden Hühner bei uns ankommen", beobachtet die JVA-Bedienstete und Projektleiterin Anika Schäfer. Schon viele Insassen haben die Tiere seit Projektstart vor zehn Jahren "mit Leidenschaft" gefüttert, ihnen ein sauberes Zuhause organisiert, das Areal in Schuss gehalten. Der Job sei beliebt, die Warteliste für den weniger kontrollierten Bereich lang.

In einigen Bundesländern wie in Berlin oder Baden-Württemberg arbeitet das ein oder andere Gefängnis mit Tieren. Beim Federvieh ist Nordrhein-Westfalen ganz vorn. An fünf Standorten in NRW laufen Knasthuhn-Projekte, die meisten Tiere - mehr als 90 - gibt es in der JVA Castrop-Rauxel.