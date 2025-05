Kneipenfestival: Barhopper Lörrach: Die ganze Stadt als Bühne

Positive Rückmeldungen

Organisator Nathan Doernbach von der Agentur „madebyhand“ zeigte sich zufrieden mit den Besucherzahlen, die allerdings leicht hinter der Vorjahresausgabe zurückblieben: „Die Wetterkapriolen haben wohl einige Gäste abgehalten, vor allem bei den Open-Air-Acts.“ Gleichwohl hätten sich alle Akteure bislang positiv geäußert– auch zu den Shuttle-Bussen, die im 20-Minuten-Takt zwischen den Stationen pendelten.

Fünf Nachwuchsbands

Während in manchen Lokalen das Publikum zunächst noch zögerlich eintrudelte, verzeichnete das „Chapeau Bas“ in der Teichstraße von Anfang an einen soliden Besucherandrang. Grund: der Band-Contest, bei dem fünf junge Formationen ihren Hut in den Ring warfen. Unter anderem überzeugte an Gitarre, Bass und Schlagzeug das souverän abrockende Mädchentrio „Hidden Sunday“, dem nicht anzumerken war, dass es seinen ersten öffentlichen Auftritt absolvierte.