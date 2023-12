Koalition Dobrindt fordert Neuwahl - "Ampel hat Legitimation verloren"

"Wagenknecht geht gefährlichen Weg"

Der Tag der Europawahl am 9. Juni wäre ein idealer Termin für eine Neuwahl, sagte Dobrindt. Er sehe "die Gefahr, dass die AfD stärkste Partei bei der Europawahl wird, wenn sich die Politik in Deutschland nicht ändert." Mit jedem Tag, an dem die Ampel länger im Amt sei, werde die AfD weitere Zuwächse erleben. "Die ständige Polarisierung und Emotionalisierung der Bevölkerung durch die Ampel-Politik entlädt sich im Protest, für den die AfD das Sammelbecken bietet."

Dobrindt warnte, die neue Partei der früheren Links-Politikerin Sahra Wagenknecht gehe "einen extrem gefährlichen Weg". Er ergänzte: "Mit ihrer Mischung aus Linkssozialismus und Rechtsaußenpolitik wird Wagenknecht ein schlafendes Potenzial der Systemgegner an die Wahlurne bringen und damit gemeinsam mit der AfD an einer weiteren Destabilisierung Deutschlands arbeiten."

Dobrindt gibt Ampel Schuld an Aufstieg der AfD

Falls die AfD bei der Europawahl stärkste Partei werde, steige auch das Risiko, "dass in den drei Landtagswahlen im Osten schwierigste Wahlergebnisse entstehen könnten", sagte Dobrindt. Prognosen sähen die AfD gerade im Osten bei Rekordwerten. Im September werden in Thüringen, Sachsen und Brandenburg neue Landtage gewählt. "Der Aufstieg der AfD ist ausschließlich durch die Respektlos-Politik der Ampel in Inhalt und Stil zu erklären. Das muss dringend beendet werden, um nicht eines Tages erleben zu müssen, dass Teile Deutschlands für die politische Mitte unregierbar werden."

Die Grünen seien "mit ihrer ideologischen Verbohrtheit das Hauptproblem der Ampel-Regierung", kritisierte Dobrindt. Eine Regierungsbeteiligung der Grünen unter einer CDU/CSU-Führung könne er sich zurzeit nicht vorstellen. "Wer einen Politikwechsel glaubhaft vertreten will, der muss auch deutlich sagen, dass grüne Ideologie keinen Platz bei einer nächsten Bundesregierung haben darf."