Koalition: Erscheinungsbild der Ampel macht Scholz ratlos

Schalldämpfer der Ampel hat nicht funktioniert

Noch vor ziemlich genau einem Jahr hatte Lindner nach einer Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg bei Berlin gesagt: "Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen, wie Sie schon festgestellt haben. Aber es kommt eben auch was raus."

Und Scholz ergänzte mit Blick in die Zukunft: "Wir werden hämmern und klopfen, aber mit Schalldämpfern." Das hat nicht geklappt. Die Nebengeräusche der ins Stottern geratenen Ampel sind stattdessen noch lauter geworden.

Drei Gründe für Erstarken der AfD

Scholz antwortete bei dem Bürgerdialog auch erstmals auf Fragen zu den Wahlergebnissen in Thüringen und Sachsen. Das Abschneiden der AfD mit mehr als 30 Prozent "bedrückt mich sehr", sagte er. Das massive Erstarken der in beiden Ländern vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Partei führte er auf drei Themen zurück: Wachsende Unsicherheit in Zeiten des Umbruchs, irreguläre Migration, Ukraine-Krieg.