Koalitions-Zoff: SPD-Chef kritisiert offenen Koalitionsstreit zum Haushalt

Berlin - SPD-Chef Lars Klingbeil übt scharfe Kritik am erneut ausgebrochenen Koalitionsstreit zum Bundeshaushalt 2025. "Es wäre vermeidbar gewesen, sich wieder auf offener Bühne zu streiten", sagte er in der Parteizentrale in Berlin. Es sei die klare Erwartung der Bürgerinnen und Bürger und auch seine, dass die Regierung ihren Job mache "und dann man nicht immer diesen öffentlichen Tanz aufführt".