Koalitionsstreit: Lindner vor Haushaltstreffen: Wir müssen sorgfältig beraten

Berlin - Bundesfinanzminister Christian Lindner weist in den schwierigen Haushaltsverhandlungen der Ampel-Koalition Druck für eine schnelle Einigung zurück. "Wir müssen sorgfältig beraten. Es geht um die Stabilität unserer Staatsfinanzen in einer unruhigen Weltlage", sagte der FDP-Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.