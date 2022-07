Koalitionsvertrag Koalition will Wahlrechtsreform noch dieses Jahr

Kriminalität Bluttat bei US-Feiertags-Parade: Verdächtiger identifiziert

Etwas mehr als einen Monat ist das Massaker an einer Grundschule in Texas her, das die USA in ihren Grundfesten erschütterte. Nun eröffnet ein Schütze am Unabhängigkeitstag das Feuer auf eine Parade.