Königshaus Nach Operation: Prinzessin Kate ist wieder daheim

"Sie macht gute Fortschritte." Gemeinsam mit ihrem Mann, Thronfolger Prinz William (41), wolle sie sich beim Klinikteam bedanken. Die Familie sei auch dankbar für die Genesungswünsche, die sie aus der ganzen Welt bekommen habe. Kate war vor rund zwei Wochen im Bauchraum operiert worden. Der Grund dafür ist nicht bekannt, es soll sich nicht um eine Krebserkrankung handeln.

König Charles III. (75) hat nach seiner Prostata-Operation eine dritte Nacht im Krankenhaus verbracht. Seine Ehefrau Königin Camilla besuchte den Monarchen allein am Sonntag dreimal in der privaten London Clinic, wie britische Medien berichteten. Die 76-Jährige habe gelächelt, als sie das Gebäude am Abend verließ. Am Freitag hatte sie berichtet, dem König gehe es nach dem Eingriff gut.