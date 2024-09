Königshaus Zweiter Todestag: Royals erinnern an Queen Elizabeth II.

London - Zwei Jahre nach dem Tod von Königin Elizabeth II. hat die britische Königsfamilie an sie erinnert. Das Königshaus postete in sozialen Medien ein Bild der früheren Monarchin in einem pinkfarbenen Kostüm. Sie war am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren auf dem schottischen Landsitz Balmoral gestorben. Seitdem steht ihr Sohn König Charles III. an der Spitze der britischen Monarchie.