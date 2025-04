Königstag: Niederländer bejubeln ihren Monarchen

Er verstehe, dass dies "ein Tag mit zwei Gesichtern" sei, erklärte der König mit Blick auf die Trauerfeier für Papst Franziskus am selben Tag auf dem Petersplatz in Rom. Franziskus sei es gelungen, "den Kern" dessen zu berühren, worum es im Leben gehe, sagte der König in einer Videobotschaft: "Liebe, Menschlichkeit und gegenseitige Fürsorge". Dieser "Gemeinschaftsgeist" sei auch charakteristisch für den jährlichen Königstag, der "ein Festtag der Verbundenheit" sei.

Bei der Trauerfeier für den Papst waren die Niederlande durch ihren Ministerpräsidenten Dick Schoof vertreten. In Doetinchem gab es derweil viel Beifall für den König sowie für Königin Máxima (53), die in einem kurzärmligen dunkelblauen Ensemble samt Schleifenhütchen erschien, und die Prinzessinnen Amalia (21) und Alexia (19). Die 18-jährige Prinzessin Ariane war wegen ihrer Prüfungsvorbereitungen an einem College in Italien entschuldigt.