Auf der Westtangente in Neuenburg im Bereich des Kreisels zur L 134 hat sich am Sonntag gegen 5.50 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und prallte anschließend gegen einen Baum. Sowohl am Verkehrszeichen als auch am Baum entstand entsprechender Sachschaden, teilt die Polizei mit. Der Fahrer erlitt durch den Unfall geringe Schmerzen am Unterkiefer. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, und die Polizei stellte den Führerschein des Unfallverursachers sicher. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Müllheim.