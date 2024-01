Kolonialismus: Parzinger: Auch künftig Rückgaben von Kulturgütern

"Wir arbeiten kontinuierlich und konstruktiv mit vielen Partnern in aller Welt zusammen", sagte Parzinger. "In den letzten Jahren sind unglaublich viele Partnerschaften entstanden." Er nannte ein Beispiel: "Im Projekt "Das kollaborative Museum" wird in Dahlem an den Sammlungen und in den Archiven gearbeitet. Dabei entstehen gemeinsam mit den Herkunftsländern und Ursprungsgesellschaften neue Themen, die dann in die Weiterentwicklung der Ausstellungen im Humboldt Forum einfließen werden."