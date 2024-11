Die PR-Aktion von Airbnb sorgte in Italiens Hauptstadt für Kritik: Der Buchungsplattform wird - wie anderen Plattformen - zur Last gelegt, dass durch die Kurzzeit-Vermietung von Wohnungen an Touristen bezahlbarer Wohnraum knapp wird. In Rom ist die Lage besonders extrem. Bürgerinitiativen sind empört und laufen gegen die Airbnb-Kampagne Sturm. Ein weiterer Vorwurf ist auch, das Unesco-Weltkulturerbe in einen Freizeitpark ("Disneyland") zu verwandeln.