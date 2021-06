Komik Nicole Kidman über Rolle: "außerhalb meiner Komfortzone"

"Ich bin im Moment weit außerhalb meiner Komfortzone, Chris. Ich befinde mich im freien Fall", sagte die 53-Jährige in einem gemeinsamen Gespräch mit ihrem Schauspielkollegen und US-Comedian Chris Rock. Dieses wurde im Rahmen der Serie "Actors on Actors" am Donnerstag (Ortszeit) vom Filmportal "Variety" veröffentlicht. Kidman sagte: "Ich wäre gerne lustig. Ich werde nie für lustige Rollen ausgewählt."

In den 50er Jahren war Ball (1911-89) als Hauptdarstellerin in der Sitcom "I Love Lucy" zu einer der beliebtesten Komikerinnen der USA geworden. In dem Biopic "Being the Ricardos" von Drehbuchautor Aaron Sorkin ("Moneyball", "The Social Network") über Ball und Ehemann Desi Arnaz wird Kidman an der Seite von Javier Bardem zu sehen sein.