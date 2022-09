Komiker "Get Back To Audimax!" - Otto feiert Jubiläum mit Stargästen

Mit einem Sprechtempo, das nicht wenige Zuhörer überfordern dürfte, und einem Feuerwerk an Gags, das keine Zeit zum Verschnaufen lässt, verwandelt der routinierte Comedy-Altmeister auch heute noch jede Bühne in einen musikalischen Hexenkessel - "Hänsel und Gretel"-Interpretationen inklusive. Dass das ostfriesische Energiebündel bei seiner Jubiläumsshow im Audimax der Universität Hamburg am Donnerstagabend plötzlich selbst klatschend am Bühnenrand steht, liegt vor allem daran, dass er fulminante Gäste mitgebracht hat.

Audimax in Hamburg ein besonderer Ort für Otto

Für Otto hat der Abend im Audimax vor ausverkauftem Haus geradezu historische Bedeutung: Hier spielte er am 15. September 1972 ein Konzert, das den Grundstein für seine Karriere legen sollte. "Das war mein erster großer öffentlicher Auftritt", erzählt er zu Beginn des Abends, den er zusammen mit Hamburgs Beatles-Expertin Stefanie Hempel auf die Beine gestellt hatte. "Ich habe als Student in diesem Hörsaal sogar einen Kurs gehört. Später haben wir dann die Stadt mit Plakaten für mein Konzert vollgeklebt, und es sind so viele gekommen!", sagt er, ehe er ein Medley seiner bekanntesten Stücke abfeuert.