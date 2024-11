Kommentar zum Einzelhandel: Kommentar: Konsequenz des Märkte- und Zentrenkonzepts führt zum Erfolg

Die Anfechtungen

Anfechtungen gibt es aus vielen Richtungen: Immer wieder preisen einige Gemeinderäte die Stadt Weil am Rhein mit einfacheren und kostengünstigeren Parkmöglichkeiten als Vorbild an. Tatsache ist doch: Gerade der Erfolg der Lörracher Innenstadt beweist, dass dem Parkplatz-Thema nicht die von einigen behauptete überragende Bedeutung zukommt. Die hiesige Entwicklung ist vielmehr ein Beleg dafür, dass in der Summe andere Aspekte wichtiger sind: etwa Sortimentsmix und -qualität, kurze Wege, Attraktivität des öffentlichen Raums sowie Gastro- und Kultur-Angebote.

Die Ladenschließungen

Und: Weshalb müssen immer mehr kleine, inhabergeführte Fachgeschäfte unter großem Bedauern der Stadtgesellschaft schließen? Die Ursache mag zum einen an der Mietentwicklung liegen – vor allem aber liegt es an uns selbst: den Verbrauchern, die immer häufiger online und in immer besser sortierten großen und mitunter günstigeren Geschäften einkaufen. Niemand hat uns, den Kunden, verboten, in kleinen Geschäften einzukaufen. Wir haben es einfach nicht in ausreichendem Maße getan. Keiner kann diese bundesweite Entwicklung ernsthaft dem Märkte- und Zentrenkonzept anlasten.

Die nächsten Schritte

Dieses ist im Übrigen kein statisches Gebilde: In den nächsten Schritten wird die Abgrenzung der Lörracher Zentren ebenso überprüft wie die bisherigen Steuerungsstrategie und Fragen der Sortimentsliste. Das heißt: Die Leitplanken für den Einzelhandel werden weiterentwickelt. Entscheidend ist: Beliebig werden sie nicht.