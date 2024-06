Kommunales Kino Kandern: 15-mal richtig gute Streifen

Es ist die besondere Mischung, die den Reiz des „besonderen Films“ ausmacht, heißt es in einer Mitteilung des Kinos Kandern. Bereits am Mittwoch, 12. Juni, ab 21.30 Uhr wird das Open-Air-Event im „ChaBah“ mit dem Film „The Rocky Horror Picture Show“ eröffnet. Im Juli folgt „Bach in Brazil“. Darin hilft ein Musiklehrer einer Gruppe von strafanfälligen Jugendlichen dabei, ihnen Musik näher zu bringen. Weiter geht es mit „Jazz an einem Sommerabend“ (über das Newport Jazz Festival von 1958), gefolgt von „Fisherman’s Friend“ und „Walk the Line“ im August. Zum Abschluss wird noch einmal Queen mit „Bohemian Rhapsody“ Stimmung machen.