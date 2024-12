Kommunalpolitik: Stadtrat Winzer tritt aus der CDU aus

Ein Versprechen eingehalten

„Schon mit dem Ende der Ära Merkel habe ich mich mit dem Gedanken getragen, aus der Partei auszutreten“, sagt Winzer. Er sei damals nur in die Partei eingetreten, weil er bei der Kommunalwahl 2019 dem Stadtverband versprochen hatte, CDU-Mitglied zu werden, wenn er in den Gemeinderat gewählt werde. Dieses Versprechen habe er eingehalten, als er ein Jahr später in das Stadtparlament nachgerückt ist.

„Gutes Einvernehmen“ mit der Fraktion

Doch so richtig habe er sich nicht mit der Partei und deren Politik identifizieren können, weshalb er jetzt austrete. Er wolle künftig als freier Bürger Kommunalpolitik machen. Da jedoch in der Fraktion ein gutes Einvernehmen bestehe, hat sich Winzer mit den anderen vier CDU-Räten darauf verständigt, weiterhin als Parteiloser in der Fraktion zu bleiben.