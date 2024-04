Kommunalwahl: Das gab es noch nie: Häg-Ehrsberger wählen zum ersten Mal mit Liste

Es gibt zum ersten Male in der Geschichte von Häg-Ehrsberg für die Kommunalwahl am 9. Juni eine Wahlvorschlagsliste der „Unabhängigen Wählervereinigung Häg-Ehrsberg“. Dafür konnten Vorschläge in der Zeit vom 10. Februar bis 28. März eingereicht werden. Es wurde eine Liste der Wählervereinigung eingereicht, welche in der öffentlichen Sitzung am Mittwochabend vom Gemeindewahlausschuss geprüft wurde. Es wurden keine Beanstandungen an der Liste gefunden und diese für die Gemeinderatswahlen zugelassen. Insgesamt sitzen zehn Räte im Häg-Ehrsberger Gremium.