Kommunalwahl: Grüne mit vielen jungen Kandidaten

Ina Schabbon ist Personalerin, Nils Remmers arbeitet als Ingenieur in Freiburg, Nikolas Knust ist Vater von drei kleinen Kindern und Lehrer an der Albert-Schweitzer-Schule in Lörrach. Bernhard Meier-Meßmer ist ist Physiker und hat in der Schweiz gearbeitet. Dort arbeitet auch Bernd Müller, der von 2014 bis 2019 bereits Gemeinderat war. Andreas Zeller interessiert sich für Erneuerbare Energien. Elke Rupprecht, Felix Straub und Gisela Schleidt sind schon Gemeinderäte und wollen wieder in das Gremium einziehen.

Abschied aus dem Rat

Von den aktuellen Gemeinderäten nehmen Jürgen Fremd und das Grünen-Urgestein Ernes Barnet ihren endgültig Abschied, die Ärztin Marianne Merschhemke kandidiert für den Kreisrat

Grüne Kreistagskandidaten

Michael Walkenhorst ist bereits Kreisrat beschäftigt sich mit Nutztierwissenschaften und Arzneipflanzenforschung. Berits im Schopfheimer Gemeinderat sind die Ärztin Marianne Merschhemke und Felix Straub. Heinrich Ehrmann ist vielfach engagiert – unter anderem beim Kinderschutzbund und bei Rainbow House of Hope. Klaus Frick ist Finanzexperte. Der Wirtschaftsinformatiker ist 55 Jahre alt, wohnt seit 25 Jahren in Hausen und kommt ursprünglich aus Rheinland-Pfalz.

Die Kandidaten von Bündnis 90/Die Grünen

Gemeinderat

Birgit Kanngießer, Simon Merschhemke, Gisela Schleidt, Elke Rupprecht, Tjorven Walkenhorst, Dagmar Fuchs, Paul Tröger, Erika Damal, David Klein, Felix Straub, Gudrun Kubach, Hanspeter Haas, Erwin Schnurr, Bernhard Meier-Meßmer, Ina Schabbon, Bernd Müller, Susanne D’Astolfo, Nils Remmers, Andres Zeller, Nikolas Knust, Rainer Hüttlin und Michael Jacobi (Reihenfolge Listenplatzierung)

Kreisrat

Michael Walkenhorst Heinrich Ehrmann, Birgit Kanngießer, Erwin Schnurr, Marianne Merschhemke und Felix Straub Ina Schabbon und Klaus Frick (Reihenfolge Listenplatzierung)