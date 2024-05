Kampf um Gebäude

Ein Paradebeispiel für seine Beharrlichkeit bot der Kampf um den Erhalt des alten Technik-Gebäudes der Friedrich-Ebert-Schule: Gegen alle Widerstände gelang es den Grünen mit Schützenhilfe der CDU, das einstige „Leuchtturmprojekt“ vor dem Abriss zu bewahren. „Das war der größte Erfolg meiner 30-jährigen Gemeinderatszeit“, reibt sich Barnet noch im Nachhinein die Hände.

Ähnlich stolz ist der scheidende Stadtrat, dass es den Grünen gelang, das Freibad und das Sportgelände im Oberfeld an Ort und Stelle zu erhalten, in der Bevölkerung das Bewusstsein für eine Reduzierung des Verkehrs in der Innenstadt sowie für den Klimawandel und die Energiewende (Stichwort: Windkraft in Gersbach) zu wecken.

Das Gespräch gesucht

Ernes Barnet ist ein Überzeugungstäter – und zugleich ein Mann der eher leisen Töne. Er legt sich mit der eigenen Partei an, wenn ihm was nicht passt. Er sucht andererseits aber auch das Gespräch mit all jenen, die konträre Ansichten vertreten, wie zum Beispiel mit den Corona-Leugnern und Montagsdemonstranten, mit denen er sich in Hochzeiten der Pandemie auseinandersetzte.

„Ich habe nichts gegen Gutmenschen“, so Barnet, „aber ich will selber keiner sein.“ So kam es nicht von ungefähr, dass er vor zwei Jahren den Bundes-Grünen den Rücken kehrte, unter anderem weil sich diese in seinen Augen am heftigsten von allen Parteien für die Zwangsimpfung stark machten.

Seinem heimischen Ortsverband indessen will Ernes Barnet auch nach dem Abschied aus dem Gemeinderat die Treue halten. Im Stadtparlament will er sich zwar nicht mehr blicken lassen, in den Fraktionssitzungen aber schon. Und ab und zu, so der scheidende Stadtrat der Grünen, werde er seine ureigene Meinung vielleicht auch in Leserbriefen kund tun.