Kommunalwahl in Schwörstadt: Eine gemeinsame Wahlliste

Kandidaten zu gewinnen, wird immer schwieriger

„Es ist wie überall in den kleinen Gemeinden. Es wird immer schwieriger, Kandidaten und Kandidatinnen für die Gemeinderatswahl zu finden. Die Fraktionen haben sich bei der Suche gegenseitig Konkurrenz gemacht. Das hat auch Kandidaten abgeschreckt, und sie haben sich schwergetan bei der Entscheidung, auf welcher Liste sie kandidieren möchten. Das soll nun der Vergangenheit angehören“, nennt Schütz die Idee hinter der neuen gemeinsamen Liste.

Name der neuen Liste: „Gemeinsam für Schwörstadt“

„Gemeinsam für Schwörstadt“ habe sich in den vergangenen Jahren schon aus sich selbst heraus entwickelt. Man habe am Ratstisch die Themen und Projekte der Gemeindeentwicklung gemeinsam erarbeitet. Im Gremium hat sich eine respektvolle und zielgerichtete Zusammenarbeit und Kontinuität unter den drei Gruppierungen entwickelt. „Es wird fraktionsübergreifend und ergebnisoffen diskutiert, und für Schwörstadt ist es eine große Errungenschaft, wenn Kommunalpolitik so erfolgreich weitergestaltet wird“, sagt Schütz. Vor diesem Hintergrund wollten die Gemeinderäte diese Zusammenarbeit so weiterführen. Mit einer gemeinsamen Wahlliste seien dann alle Bewerber gleichgestellt.