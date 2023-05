Komödie "Book Club – Ein neues Kapitel": Brautalarm statt Bücher

Fast so schön wie Audrey Hepburn in "Roman Holiday"

Wirklich alle Referenzpunkte, all die Vorläuferfilme aufzuzählen, an die man sich erinnert fühlt, wäre recht aufwendig: vom Junggesellenabschied "Hangover" etwa über das weibliche Pendant "Brautalarm" bis hin zu so stilvollen Klassikern wie dem, in diesem Jahr genau 70 Jahre alten "Ein Herz und eine Krone" mit Audrey Hepburn (Originaltitel: "Roman Holiday"). Ganz so elegant wie Hepburn freilich treten Fonda und Co. bei ihrem römischen Urlaub nicht auf. Eine gute Figur aber macht das Quartett allemal; ob beim feinen Dinner oder beim Brautkleid-Anprobieren. Weitere Rom-Filme wie etwa Fellinis "La Dolce Vita" fallen einem ein. Auch diesmal, natürlich, darf eine Szene am legendären Trevi-Brunnen nicht fehlen. So weit, so vorhersehbar.